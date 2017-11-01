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    Аналитика и комментарии

    "Рюкзак мой - враг мой": соцсети обсудили задержание Авакова-сына

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (37)

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    Скандальная история с закупками рюкзаков для МВД получила громкое продолжение: "рюкзачным делом" вплотную занялось НАБУ. Арестованы несколько человек, в том числе и сын главы МВД Авакова. Как отреагировали на такие новости сами украинцы в соцсетях?
    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Урожайная выдалась нынешняя осень на скандалы. Во вторник, 31 октября, НАБУ задержало несколько человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Среди задержанных оказался и сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. А вот прокуратура попросила для сына главы МВД залог в 5 миллионов гривен.

    В соцсетях и "рюкзачное дело", и судьба сына главного прокурора страны вызвали немало споров: "афера с "рюкзаками Аваковым" — это классическая коррупционная история, которых происходит тысячи в год по всему миру"; "Тут в ленте пишут типа "ну, щас начнется". Мол, министр взбунтуется, и… Не верю. Точнее, не думаю. Рано". "Добавлю и я свои условные "5 копеек" в историю с НАБУ и Арсеном Аваковым. Именно так выглядит картинка — настоящей мишенью является совсем не сын, а министр", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

     

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