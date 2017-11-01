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    Аналитика и комментарии

    Хроника 31 октября: задержание сына Авакова, арест экс-главы "Нафтогаза", теракт в Нью-Йорке

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    Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Рады, в Москве арестован экс-глава "Нафтогаза Украины", а в Раде зарегистрирован законопроект о прекращении полномочий президента.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 31 октября, сына главы МВД Арсена Авакова Александра задержали представители НАБУ, его подозревают в коррупции во время закупки рюкзаков для МВД. В этот же день в центре Нью-Йорка произошел кровавый теракт, а Мадрид приостановил решение Каталонии о независимости. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Задержание сына Авакова 

    Задержание сына Арсена Авакова
    Канал Politeka net на Youtube
    Задержание сына Авакова. Появилось видео с места событий

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. Ночь он провел в изоляторе, в среду ему будет избрана мера пресечения. 

    Аваков распорядился снять охрану с "хлама под Радой"

    Министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих возле Верховной Рады. "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter. 

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    В Раде зарегистрирован законопроект о прекращении полномочий президента

    Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко зарегистрировал в Парламенте законопроект "о президенте Украины и порядке прекращения его полномочий". Ранее сторонники и представители ряда политических сил начали акцию протеста возле Рады. Они требовали, в частности, принять закон об импичменте. Однако, по конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. 

    В Москве арестован экс-глава "Нафтогаза Украины"

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Главные события 31 октября в фотографиях

    Таганский суд Москвы арестовал экс-руководителя "Нафтогаза Украины", бывшего главу Государственного управления делами Украины Игоря Бакая в рамках уголовного дела о хищении денежных средств крупной российской горно-металлургической компании "Металлоинвест". По неофициальным данным, Бакай посредством получения займа похитил 630 миллионов рублей. 

    В Украине прекратил работу судостроительный завод 

    Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром, остановило работу. Причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164. Были арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. 

    В "Борисполе" самолет врезался в грузовик

    Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь", сообщил президент UBC Group Игорь Гуменный. "Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят. PS. Все сходится, летел в Старгород на Halloween", — написал он на своей странице в Facebook. 

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    Кровавый теракт в центре Нью-Йорка

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус, после чего водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, где в него выстрелили сотрудники полиции. Затем водителя госпитализировали. 

    Мадрид приостановил решение Каталонии о независимости

    Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, в одностороннем порядке провозглашенную парламентом автономного сообщества. Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии, женералитет и парламент автономного сообщества были распущены. 

    Ежегодно 31 октября отмечается Международный день экономии. В этот же день начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, аА еще 31 октября — Международный день Черного моря.

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