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    Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    Тема:

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (17)

    (обновлено: )22
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Водитель, устроивший теракт в Нью-Йорке
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке
    Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    CBS News
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @el_dorado91
    Водитель, устроивший теракт в Нью-Йорке
    Водитель, устроивший теракт в Нью-Йорке
    edition.cnn.com
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @NYPDnews
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке
    nytimes.com/
    Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов
    Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов
    CBS News

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    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов

    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. 

    Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

    К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

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