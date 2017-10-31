Аваков: на меня не получится надавить с помощью задержания сына

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подчеркнул, что на него не выйдет надавить с помощью задержания сына.

По его словам, он надеется, что по этому делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам".

"Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!" — написал Аваков во вторник в Facebook.

Министр считает, что у тех, кто попытается использовать ситуацию вокруг задержания его сына с целью пиара ради собственных политических амбиций или для решения своих конъюнктурных задач, ничего не выйдет.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.