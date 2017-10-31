"Что-то пошло не так". В "Борисполе" самолет врезался в грузовик

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь", сообщил президент UBC Group Игорь Гуменный.

"Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина. По техническим причинам, вылет переносят. PS. Все сходится, летел в Старгород на Halloween", — написал он на своей странице в Facebook.

Игорь Гуменный/Facebook, 31 октября 2017

Гуменный также выложил несколько фотографий с места событий.

facebook.com/Igubc ЧП в аэропорту "Борисполь"

Ранее самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула (Турция). Пострадавших не было.