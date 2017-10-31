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    Киев

    "Что-то пошло не так". В "Борисполе" самолет врезался в грузовик

    (обновлено: )58030
    Президент UBC Group Игорь Гуменный сообщил о ДТП в международном аэропорту "Борисполь", выложив две фотографии с места событий. По его словам, под крыло самолета попала машина.
    ЧП в аэропорту Борисполь
    facebook.com/Igubc

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" зацепил крылом грузовик в международном аэропорту "Борисполь", сообщил президент UBC Group Игорь Гуменный.

    "Пытаюсь вылететь. Но сразу что-то пошло не так. Под крыло попала машина.  По техническим причинам, вылет переносят. PS. Все сходится, летел в Старгород на Halloween", — написал он на своей странице в Facebook.

    Игорь Гуменный/Facebook, 31 октября 2017

    Гуменный также выложил несколько фотографий с места событий.

    facebook.com/Igubc
    ЧП в аэропорту "Борисполь"

    Ранее самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части из-за столкновения с другим воздушным судном в аэропорту Стамбула (Турция). Пострадавших не было.

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