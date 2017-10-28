Смертельное ДТП в Непале - автомобиль упал в реку

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала, сообщает телеканал Doordarshan со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в субботу утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте. Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.