наверх
28.10.201711:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Смертельное ДТП в Непале - автомобиль упал в реку

    40
    На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте.
    Скорая помощь в Непале
    Associated Press Niranjan Shrestha

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 16 госпитализированы в результате падения автобуса в реку в центре Непала, сообщает телеканал Doordarshan со ссылкой на местную полицию.

    Инцидент произошел в субботу утром с автобусом, следовавшим из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду.

    На месте трагедии проводится спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением на опасном повороте. Как сообщили очевидцы, на момент происшествия в автобусе находилось около 40 пассажиров.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
      Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
      Место взрыва около офиса телеканала "Эспрессо"
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
      Диана Берченко
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Отопительный сезон
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые