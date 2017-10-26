"Думала, успеет проскочить". Патрульный о первых минутах ДТП в Харькове

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Патрульный полицейский, который первый пообщался с Еленой Зайцевой рассказал, что девушка предполагала успеть проскочить перекресток.

"Мы были на смене и услышали в рацию крики, что всем экипажам необходимо лететь на Сумскую. Приехали одними из первых, одновременно со скорой помощью. Ко мне подбежала Алена Зайцева, но я еще не понимал, что она водитель, потому попросил ее отойти и начал ограждать место ДТП лентой. Потом я вернулся к Алене, и она сказала, что была за рулем Lexus. Она отдала мне водительское удостоверение и документы на машину, которые я передал следователю", — рассказывает патрульный.

По его словам, Зайцева была в машине со своей подругой. Обе не получили никаких телесных повреждений.

"Как только я к ней подошел, она сказала мне: "я видела ситуацию и думала, что успею проскочить перекресток. Я видела боковым зрением Volkswagen". Уже потом ее адвокат запретила ей общаться со всеми", — говорит полицейский.

Патрульный взял у следователя направление, посадил девушек в машину и повез на улицу Шевченко, 26, на освидетельствование.

"Другой экипаж то же самое сделал с водителем Volkswagen. Мы приехали на освидетельствование одновременно. Зайцева сдала мочу и кровь, у меня при этом работала боди-камера. Девушка против не была. После этого нарколог задавала ей вопросы — что и когда пила. Зайцева ответила, что выпила бокал вина с понедельника на вторник, и принимала таблетки Пенталгин, которые принимает уже 10 лет. По ее словам, это из-за старой травмы, из-за которой же у нее на лице остались шрамы. Больше она про травму говорить не захотела. Нарколог сказал ей, что этот препарат строго нельзя принимать, если ты водишь машину", — цитирует 057.ua слова патрульного.

После нарколога, водителя Lexus доставили на ул. Маяковского, 22, в следственное управление полиции. Там Зайцеву и водителя Volkswagen опросили.

"Водителя Volkswagen первым допросили, он вернулся на место происшествия, чтобы забрать машину, но она была арестована. Он немного повозмущался и сам поехал в 4-ю неотложку, где и лег на лечение. Когда опрашивали подругу Зайцевой, меня при допросе не было. Адвокат Зайцевой приехала уже после сдачи всех анализов. Адвокат Дронова (водитель Volkswagen) уже был во время анализов", — добавил патрульный.

После этого, патрульному позвонил его начальник, и сказал пригласить активистов, которые уверяли всех, что Зайцева не задержана, а кровь сдавал другой человек.

"Она сдала кровь второй раз при двух девушка-активистках из "Дорожного контроля", кажется. После этого они разошлись. Потом мы отвезли ее в СИЗО на Холодной Горе в изолятор. Этим все и закончилось", — подытожил патрульный полицейский.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".