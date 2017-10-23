ДТП в Харькове. "Козла отпущения" уже нашли, но пока не все ясно

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

18 октября в Харькове автомобиль Lexus под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, на перекрестке на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От удара автомобиль Lexus выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент стояли на светофоре десятки пешеходов. В результате ДТП погибли 5 человек, 6 травмированы. Водители автомобилей не пострадали.

Есть кого судить

Тут же советник министра МВД, нардеп Антон Геращенко назначил виновной Елену Зайцеву. Ее же обвинили и многочисленные граждане, а суд назначил ей 2 месяца ареста без права залога, лишил ее водительских прав и арестовал Lexus и Volkswagen. Водитель Touareg, 49-летний Геннадий Дронов, якобы местный предприниматель, тут же слег в больницу с головными болями. При том, что полиция к нему не выдвигает никаких претензий, хотя по записям с камер заметно, что именно он резко стартанул на светофоре и набрав приличную скорость врезался в Lexus, к нему пока минимум вопросов.

Все внимание и весь праведный гнев сконцентрирован на Зайцевой, выяснилось, что она была трезва, но в ее организме обнаружили остатки опиата. Адвокат утверждает, что это было успокоительное. Правоохранители выясняют, какое именно успокоительное употребляла подозреваемая и в каком количестве.

Но, мало кто сегодня анализирует причины, которые привели к этому ДТП, а они есть и их немало. И вина в этой трагедии в равной степени лежит как на МВД, на ВР, так и на местных органах власти.

"Все сказали о том, что Алена Зайцева виновна, она превысила скорость, но при этом, мало кто говорил о том, что у нас с 2015 года законодательно определена видеофиксация и накопительная система штрафов, но они по сей день не работают. Если бы работала система штрафов, то Алена Зайцева за рулем бы не ездила (по данным некоторых СМИ за полтора года вождения девушку штрафовали уже 6 раз — Авт.), а ходила пешком. Ответственные за отсутствие видеорегистраций громче всех обвиняют в ДТП 20-летнюю девушку. Если бы видеорегистрация работала, у 15% агрессивных водителей были бы постоянные проблемы, потому что при накоплении определенного количества балов у них бы забирали права и отправляли их на идеотентест, как делают в Германии и других странах. Но если человек постоянно нарушает ПДД, первый вопрос, на который он должен ответить, он может жить в социуме, социально ответственный он или нет. Если человек не воспринимает окружающих, как себе равных, он по дорогам ездить не может. И дальше уже пройти психофизиологические тесты. У нас ничего этого нет, хотя другие страны СНГ Грузия, Узбекистан, Молдова, Беларусь, Россия пользуются видеорегистрацией давно", — рассказал на пресс-конференции гендиректор экспертной компании "DEKRA Эксперт Украина", адвокат, эксперт в области ДТП Олег Голубенко.

Украинское фото На месте смертельного ДТП в Харькове

Ни один закон не действует

"Киевгорсервис" рассказывает, что установили 200 камер, но ни одно постановление об админответственности за нарушение ПДД не было вынесено. Пока возникли сложности с фиксацией скорости, но за пересечение сплошной, проезд на красный свет и так далее, могут фиксироваться на основании видеозаписи и выписываться постановление о привлечении к административной ответственности и направляться виновнику. Не сложно и создать систему накопления балов, считает Олег Голубенко.

"Вторая проблема в том, что уголовные дела не расследуются должным образом. Изначально определяться "козел отпущения", собираются дискредитирующие его доказательства и суд выносит приговор. В 201 на объездной вокруг Житомира в маршрутку врезалась фура погибло 11 человек. Президент Ющенко сделал заявление всех наказать, пострадавшим выделить по 100 тысяч. В тюрьму посадили оставшегося в живых водителя словенской фуры, который выехал на встречную полосу. Он безусловно виноват был в столкновении. Но никто не разобрался и не наказал тех, по непосредственной вине которых погибли люди, потому что маршрутка была переделана под пассажирскую из грузовой. Во время переоборудования плохо прикрепили сидения. Никто за это не ответил. Уже многие по Харьковскому ДТП поменяли свои категорические суждения. Я не исключаю, что дальнейшее расследование нам покажет другую картину, чем та, которая была представлена изначально", — подчеркнул адвокат.

Как отмечает правозащитник, эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев, по результатам Харьковской трагедии есть два пути развития дальнейших событий — "как всегда" и "правильный".

"Власть наверняка пойдет по первому — начнет тотальную проверку автошкол, коверкая условия аккредитации. При этом будут кричать о необходимости ужесточения контроля и санкций в отношении водителей, проталкивая через ВР "гнилой" законопроект 5364. Готов биться об заклад, что именно так и будет!Второй путь — изменение условий допуска водителей к управлению ТС через институт независимых экзаменаторов, как то и предусмотрено Соглашением с ЕС, и находящимся в ВР законопроектом 5184", — подчеркивает правозащитник.

facebook.com/nikolay.krivolapoff Елена Зайцева в Харьковском суде

По данным Минздрава с 2011 по 2016 год в Украине зарегистрировано около 170 тысяч ДТП с пострадавшими, в которых погибли 26,5 тыс. человек и 209 тыс. были травмированы. ДТП в Украине является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Более 43% погибших являются пешеходами и велосипедистами. За все время конфликта на Донбассе погибло 9940 человек и еще 23 455 были ранены.