наверх
22.10.201719:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Авария в Харькове. Появились новые данные о девушке-водителе Lexus

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (71)

    (обновлено: )2583113
    Близкий друг семьи Зайцевых сообщил одному из интернет-изданий, что 10 лет назад Елена попала в ДТП - "врачи буквально по частям ее собирали, и лицо "лепили" заново".
    Елена Зайцева в зале суда
    facebook.com/nikolay.krivolapoff

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемая по делу о ДТП в Харькове, жертвами которого стали пять человек, Елена Зайцева летом 2007 года вместе с матерью попала в аварию и с тех пор принимает обезболивающие препараты, сообщил "Город Х" близкий знакомый семьи Зайцевых сообщил на условиях анонимности.

    По его словам, она произошла на проспекте Ленина в Харькове (в настоящее время — проспект Науки).

    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua
    Резонансные ДТП в Украине: мажоры, простые смертные и самосуд над ними

    Смотрите также: Видео следственного эксперимента на месте смертельного ДТП в Харькове

    "Таня (мать Алены — Ред.) была за рулем, они столкнулись с такси, и больше всех тогда пострадала 10-летняя Алена. Врачи буквально по частям ее собирали, и лицо "лепили" заново. На лице до сих пор остались шрамы, которые она пытается скрывать с помощью косметики. Я не мог себе представить, что после пережитого в детстве она сможет нарушать скоростной режим. После того ДТП у нее начались страшные головные боли, и она уже 10 лет сидит на серьезных обезболивающих. Об этом сразу сказали доктору, который брал анализ крови. Алкоголя там не было однозначно", — заявил собеседник издания.

    При этом он отметил, что ничего не может сказать относительно данных, что в организме Елены Зайцевой нашли опиаты.

    "Если употребляла – никто из взрослых этого не знал. Возможно, какие-то компоненты были в обезболивающих таблетках, не знаю, это решать экспертам", — сообщил мужчина, добавив, что знаком с семьей Зайцевых около 20 лет.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Суд над Зайцевой в Харькове: наркотики, слезы, непризнание вины

    Читайте также: Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте смертельного ДТП в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили, 20 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Политолог Николай Мельник
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка