Авария в Харькове. Появились новые данные о девушке-водителе Lexus

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемая по делу о ДТП в Харькове, жертвами которого стали пять человек, Елена Зайцева летом 2007 года вместе с матерью попала в аварию и с тех пор принимает обезболивающие препараты, сообщил "Город Х" близкий знакомый семьи Зайцевых сообщил на условиях анонимности.

По его словам, она произошла на проспекте Ленина в Харькове (в настоящее время — проспект Науки).

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"Таня (мать Алены — Ред.) была за рулем, они столкнулись с такси, и больше всех тогда пострадала 10-летняя Алена. Врачи буквально по частям ее собирали, и лицо "лепили" заново. На лице до сих пор остались шрамы, которые она пытается скрывать с помощью косметики. Я не мог себе представить, что после пережитого в детстве она сможет нарушать скоростной режим. После того ДТП у нее начались страшные головные боли, и она уже 10 лет сидит на серьезных обезболивающих. Об этом сразу сказали доктору, который брал анализ крови. Алкоголя там не было однозначно", — заявил собеседник издания.

При этом он отметил, что ничего не может сказать относительно данных, что в организме Елены Зайцевой нашли опиаты.

"Если употребляла – никто из взрослых этого не знал. Возможно, какие-то компоненты были в обезболивающих таблетках, не знаю, это решать экспертам", — сообщил мужчина, добавив, что знаком с семьей Зайцевых около 20 лет.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.