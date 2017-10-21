СБУ отреагировала на данные о причастности своего сотрудника к ДТП в Харькове

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В СБУ опровергли информацию о причастности своего сотрудника к резонансному ДТП в Харькове.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Он заявил, что водитель автомобиля "Фольксваген Туарег", который также стал участником ДТП с пятью погибшими, не работает в СБУ.

"Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября с.г. в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем "Фольксваген Туарег", не имеет никакого отношение к СБУ", — подчеркнул Абдула.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.