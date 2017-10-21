Хроника 20 октября: суд в Харькове, вече под ВР, блокировка медреформы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Протестующие остаются под зданием парламента, несмотря на требования полиции, группа нардепов заблокировала медицинскую реформу, "Нафтогаз" снова повышает цены, а Дональда Трампа заподозрили в подмене жены.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Обращение полиции к митингующим под Радой

В пятницу полиция потребовала от митингующих у Рады перенести палатки с проезжей части улицы Грушевского на территорию Мариинского парка. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, размещение палаток на проезжей части затрудняет проезд в центре Киева. Однако протестующие отказались подчиниться полиции. В палаточном городке остаются около 60 человек.

Массовые драки в Николаеве

В Николаеве около 100 человек устроили массовые драки, пять человек были доставлены в отделение полиции, сообщило местное издание 0512.

По информации местных СМИ, это "общаговские" драки и продолжаются они три дня.

Два вече под Радой

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал украинцев прийти в воскресенье на вече под Раду и обсудить "план победы над олигархатом".

Кроме того, участники акции протеста под Радой собирают в субботу, 21 октября, на 18:00 народное вече. Согласно заявлению участников митинга, всю ответственность за дальнейшее проведение акции взяли на себя бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые были участниками АТО в Донбассе.

В Киеве нашли мертвым сына известного врача – СМИ

Тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружили возле остановки электричек "Вышгородская" в Подольском районе столицы. Предварительная версия — самоубийство. Рядом с телом нашли ружье.

Позже ровенское издание "Все" со ссылкой на собственные источники сообщило: погибший — сын бывшего главврача Ровенского онкодиспансера Григория Максимьяка — Борис.

Трампа заподозрили в подмене жены двойником

В соцсетях появились слухи о том, что президента США Дональда Трампа в поездках по стране сопровождает двойник супруги Меланьи, пишет британский таблоид Daily Mail.

Первое сообщение, породившее волну вирусных твитов, опубликовал в среду пользователь Joe Vargas. Он выложил фрагмент телеэфира с недавним обращением президента США в связи с ситуацией в Пуэрто-Рико. На видео также присутствует Меланья Трамп, которую блогер назвал "подделкой".

Смертельное ДТП в Харькове: суд над подозреваемой

В пятницу подозреваемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву доставили в суд для избрания меры пресечения. Как установили в прокуратуре, Зайцева накануне трагедии употребляла опиаты: следы наркотиков нашли в ее крови.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой. А нардеп от Оппоблока Михаил Добкин заявил, что водитель Volkswagen Touareg имеет прямое отношение к СБУ, поэтому его имя в деле практически не упоминается.

В итоге – суд арестовал Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

В Каталонии проведут досрочные выборы

Правительство Испании и оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия договорились, что досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут в январе 2018 года, сообщила представитель партии Кармен Кальво.

Это одна из мер, которые будут приняты в рамках применения 155 статьи конституции, которая предполагает ограничение самоуправления автономного сообщества.

Группа нардепов заблокировала медреформу

Группа нардепов зарегистрировала в Раде проект постановления об отмене решения парламента от 19 октября 2017 о принятии в целом проекта Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Авторами документа выступили Шурма Игорь Михайлович, Папиев Михаил Николаевич ("Оппозиционный блок") и Мусий Олег Степанович (внефракционный). Таким образом, принятая медреформа оказалась заблокирована. До рассмотрения поданного проекта постановления, спикер парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон.

"Нафтогаз" снова повышает цены на газ

С 1 ноября компания "Нафтогаз Украина" повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей. Цены возрастут на 7,5% по сравнению с октябрем — с 8164 до 8805 гривен (332 долларов) за 1 тысячу кубометров с учетом НДС, говорится в сообщении компании.

Максимальные цены на газ для промышленности с ноября будут также повышены — с 9016 до 9692 гривен (340 долларов) за 1 тысячу кубометров.

В Киеве украли двухмесячного ребенка

В Киеве из детсада на Оболони украли двухмесячного ребенка, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины", – говорится в сообщении.

Похищение младенца попало на камеры наблюдения. Как оказалось, женщина, которая выносила переноску с младенцем из детского сада, носит дреды.

На Розенблата снова одели электронный браслет

Суд снова обязал нардепа Борислава Розенблата носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства. Такое решение принял судья Соломенского райсуда, полностью удовлетворив ходатайство прокуроров.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Розенблата в незаконном получении дипломатического паспорта.