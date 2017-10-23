Патрульный в Харькове подстрелил рецидивиста из Луганска

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в результате погони патрульный полицейский ранил злоумышленника из Луганска, сообщает в понедельник прокуратура Харьковской области.

"22 октября около 12.00 на перекрестке улиц сапожных и Малиновского полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил предъявить документы. Однако человек стал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета, который был при нем. В ответ патрульные выстрелом в воздух предупредили злоумышленника, однако тот не отреагировал. Правоохранители выстрелили в его сторону. Раненого беглеца задержали и доставили в больницу. Злоумышленником оказался 31-летний житель Луганской области, безработный, который уже был судим за разбой и незаконное обращение с оружием", — сообщает прокуратура.

В сумке задержанного лежали медицинские печати, бахилы, черная шапка. Ему объявлено о ​​подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, следователи прокуратуры области проверяют правомерность применения оружия патрульными.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка и стрельба с участием комбата ОУН Коханивского. Также стало известно, что его задержала полиция. Позже сообщалось, что он находится в больнице, как и второй участник конфликта.