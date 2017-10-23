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    Происшествия

    Авария в Харькове. Семья Зайцевых сделала первое заявление

    (обновлено: )10401
    Семья Зайцевых заявила о готовности "предоставить посильную финансовую помощь", а также выразила надежду, что "суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля".
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Семья Елены (Алены) Зайцевой, арестованной по делу о ДТП в Харькове в пятью жертвами, сделала первое заявление. Его разместило местное интернет-издание "Городской дозор".

    СИЗО, в котором будет находиться Елена Зайцева
    dozor.kharkov.ua
    Появились фото "гламурного" СИЗО, в котором Зайцева проведет два месяца

    "Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП", — заявил глава семьи.

    По его словам, "все, что мы можем сделать для семей погибших  — мы сделаем".

    "Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей. Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас", — добавил он.

     

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