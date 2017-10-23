Авария в Харькове. Семья Зайцевых сделала первое заявление

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Семья Елены (Алены) Зайцевой, арестованной по делу о ДТП в Харькове в пятью жертвами, сделала первое заявление. Его разместило местное интернет-издание "Городской дозор".

"Это мое первое обращение. Ужасная трагедия, которая унесла жизни людей. Автомобиль Фольксваген ударил машину, в которой находилась наша дочь. От сильного удара машину отбросило на людей на перекрестке. Какими словами можно передать этот ужас и скорбь по погибшим, пострадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП", — заявил глава семьи.

По его словам, "все, что мы можем сделать для семей погибших — мы сделаем".

"Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей. Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас", — добавил он.