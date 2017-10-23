"Я ехал на зеленый свет 100%". Водитель Volkswagen о ДТП в Харькове

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Второй участник ДТП в Харькове, унесшего жизни пяти человек, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов заявил, что ехал на зеленый свет. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

Ранее он общался с журналистами только через своего адвоката. Накануне его защитник Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

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"Я ехал на зеленый свет 100%. (…) У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката", – впервые лично прокомментировал резонансную аварию 49-летний Дронов.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.