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    "Я ехал на зеленый свет 100%". Водитель Volkswagen о ДТП в Харькове

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (74)

    (обновлено: )90911
    Геннадий Дронов заверил, что "ехал на зеленый свет". При этом он пожаловался на постоянные головные боли, из-за чего находится в больнице. Мужчина посоветовал обращаться с вопросами к его адвокату.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Второй участник ДТП в Харькове, унесшего жизни пяти человек, водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов заявил, что ехал на зеленый свет. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

    Ранее он общался с журналистами только через своего адвоката. Накануне его защитник Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

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    "Я ехал на зеленый свет 100%. (…) У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката", – впервые лично прокомментировал резонансную аварию 49-летний Дронов.

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    УНИАН
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    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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