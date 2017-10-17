Резолюция ПАСЕ: реакция в Европе и санкции против РФ

Владимир Матвеев, обозреватель

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, целью которого является снятие политических санкций из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах".

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В статье, опубликованной в среду, "Европейской правдой" отмечается, что по замыслу авторов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов.

По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

Показательно, что данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, при этом, как отмечается, голоса разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм (кроме Юлии Левочкиной, которая поддержала их).

Механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Напомним, в ПАСЕ избран новый президент — Стелла Кириакидес. В третьем туре представительницу парламента Кипра поддержали 132 депутата.

Наряду с этим Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям против РФ, введенным за "нарушение территориальной целостности Украины".

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Могерини напомнила о решении Совета ЕС от 14 октября продолжить ограничительные меры на шесть месяцев, до 15 марта 2018 года.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", — сообщается в документе.

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Сообщается, что данные страны обеспечат соответствие их национальных политик решению совета ЕС.

Как сообщалось, ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний. Индивидуальные санкции заключаются в ограничении на въезд и замораживании активов.

Напомним, накануне, 10 октября, в ПАСЕ президент Чехии Милош Земан, обращаясь к депутатам ПАСЕ, выразил мнение, что присоединение Россией Крыма завершенное дело и Украина якобы получит за него определенную компенсацию.

Как сообщалось ранее, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся закона Украины "Об образовании". В тексте решения содержится просьба учесть все "без исключения" рекомендации, которые будут предоставлены Венецианской комиссией.

Наряду с этим, украинская делегация на заседании бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовала от генсека организации Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию за неуплату членских взносов, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховного Совета Владимир Арьев ("Блок Петра Порошенко"). "На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов", отметил Арьев на своей страничке в Facebook в пятницу.

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Как написал на своей страничке в Facebook член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Арьев, представителям Украины удалось предотвратить планы Парламентской ассамблеи Совета Европы пойти на уступки России якобы в обмен на финансирование организации со стороны РФ.