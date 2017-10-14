"Чемпион по лицемерию". Политолог о выступлении Порошенко в ПАСЕ

Во время выступления в ПАСЕ Петр Порошенко заявил, что за последние три года поведение России в отношении Украины не изменилось. Поэтому президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны ПАСЕ, поскольку приходится совместными усилиями продолжать поиск ответа на "российскую агрессию". А вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается, их количество растет.

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Также глава государства посвятил значительную часть своей речи в ПАСЕ языковым нормам закона "Об образовании". Президент подчеркнул, что закон об образовании не запрещает изучать языки нацменьшинств. Он отметил, что усиление государственного языка на дошкольном уровне и на этапе начального образования позволит обеспечить равные возможности учеников на высшее образование и карьеру.