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    Эксперт о жестких вопросах Порошенко на ассамблее ПАСЕ

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    По словам политолога-международника Олега Волошина,президент Петр Порошенко явно не хотел, чтобы ему задавали вопросы на ассамблее ПАСЕ, но все-таки согласно регламенту 5 политических групп могли это сделать.
    РИА Новости Украина

    "Украина оказалась в изоляции и тотальном непонимании украинских партнеров", – сказал Волошин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина

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    ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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