Кто подставил президента Порошенко? Провал украинской делегации в ПАСЕ

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Европейское турне украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы оказалось неудачным. Насыщенная и долгая речь президента Петра Порошенко, во время которой он много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании, не произвела на европейцев желаемого эффекта.

В четверг, 12 октября, в (ПАСЕ) приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

В принятой резолюции ПАСЕ, в частности, отмечается, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументов Киева.

Впрочем, глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что украинская делегация не видит ничего страшного в резолюции ПАСЕ.

"Резолюция — сугубо политический момент. Она не требует от Украины делать какие-то конкретные шаги. Единственное, что там есть рекомендация имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии. С правовой точки зрения для Украины ничего не изменилось. Ждем выводы Венецианской комиссии", — сказал политик.

Президента подставили?

Опрошенные РИА Новости Украина политические эксперты считают поездку украинской делегации в ПАСЕ откровенным провалом, в котором есть как вина министерства иностранных дел, так и непосредственно президента Порошенко.

"В этой большой игре украинские политики не сориентировались, они проиграли эту борьбу под ковром. И вместо того, чтобы искать рациональные выходы, Украина сначала совершила огромную ошибку в части прав человека, коснувшись очень чувствительной темы — языковой. А потом, заняв абсолютно бескомпромиссную позицию, которую занимала в 2014 году (о "российской агрессии" — Ред.), и которая уже набила оскомину в Европе, считается там неразумной", — рассказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он уверен, что президент просто обязан принять кадровые решения в отношении украинской дипломатии — "потому что они банально его подставили".

"Теперь все эти внешнеполитические поражения ассоциируются не с Климкиным или дипломатами, а с президентом, который выступал в ПАСЕ№, — подчеркнул политолог, добавив, что само это поражение в ПАСЕ ставит под сомнение и разрушает внешнеполитический курс страны.

"Сделали все, что могли, и даже больше"

Политолог-международник Олег Волошин отметил, что впервые целые государства, национальные делегации выступали против Украины: оказалось, что у нас нет монолита союзников на Западном направлении и "мы рискуем погрузиться в такую пучину кризиса с Венгрией, который будет напоминать кризис отношений с РФ".

По его словам, в Европе сложилось очень сильное неприятие заявлений о российской агрессии, но наша делегация не передала этого президенту, и он выступил с теми же тезисами.

"Разгромная для украинской власти неделя в ПАСЕ — не вина МИД. Постпредство делает все, что возможно, и даже чуток больше. Но если в своё время дипломаты не могли нивелировать последствия суда над Тимошенко, то и сейчас им не оправдать националистический крен, камуфлирующий тотальную коррупцию и непрофессионализм власти", — сообщил политолог.

Украина оказалась в изоляции и тотальном непонимании украинских партнеров, резюмировал Волошин.

"Не умеют стратегически мыслить"

У Украины есть талант — "своих адвокатов превратить в прокуроров", заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Да, решение ПАСЕ не имеет юридической силы, но есть сила общественного мнения и западные политики вынуждены с ним считаться…. В Европе все чаще звучит слово "фашизм" в отношении того, что происходит в Украине. Пока в приватных беседах, но скоро дойдет и до лозунгов…. А европейцы очень чувствительны к таким вещам, как "дискриминация", "неравноправие", — отметил эксперт.

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По его мнению, проблема украинских внешнеполитических деятелей в том, что они не умеют стратегически мыслить, выстраивать стратегию на 3-5 лет вперед.

"Возможно, это начало краха внешнеполитической доктрины Порошенко. Ошибкой была переносить внутриполитический вопрос на внешнюю арену", — подытожил политолог.