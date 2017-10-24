Второго участника смертельного ДТП в Харькове взяли под охрану

КИЕВ, 24 окт — РАИ Новости Украина. Правоохранители взяли под охрану находящегося в больнице Геннадия Дронова, второго участника резонансного ДТП, повлекшего гибель пяти человек в центре Харькова, сообщил в комментарии СМИ адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"Следственные действия с Дроновым планировались, но почему-то не были осуществлены", — заявил Перепелица.

По словам адвоката, ни его клиент, ни он сам не просили применять к ним никаких средств безопасности. При этом он подчеркнул, что Дронов никуда не собирается бежать, хотя у него было множество возможностей это сделать.

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"Но он обратился в больницу и там находится. У него не какая-то Vip-палата, он лежит на общих условиях. Поэтому я не вижу необходимости охранять или находиться в больнице", — сказал юрист.

Он отметил, что если это охрана, то она должна предоставляться по обращению лица, которое будет охраняться, а такого обращения не было.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области УНИАН подтвердили, что к Дронову приставлена охрана.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.