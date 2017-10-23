Молодая вдова парня, погибшего в ДТП в Харькове, пришла в себя

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Состояние пострадавшей в харьковской аварии 27-летней Оксаны Евтеевой (Берченко), которая еще недавно была в состоянии искусственной комы, улучшается, девушка пришла в себя.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Кроме того, девушка уже начала самостоятельно есть и даже разговаривать.

Alina Zybtseva, facebook Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб

"А вот состояние ее сестры – 20-летней Дианы Берченко – не изменилось. Девушка до сих пор в коме и врачи не берутся давать никаких прогнозов. Еще одна пострадавшая – 36-летняя Оксана Нестеренко находится в общей палате и продолжает лечение", — сообщает горсовет.

Состояние беременной 30-летней Жанны Власенко без изменений. Она находится в медикаментозной коме, но общие показатели состояния здоровья улучшаются.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.