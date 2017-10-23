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    Общество

    Молодая вдова парня, погибшего в ДТП в Харькове, пришла в себя

    (обновлено: )25810
    Сообщается, что Оксана Евтеева пришла в себя, может немного есть и разговаривать, ее сестра в коме и пока что врачи не дают никаких прогнозов.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Состояние пострадавшей в харьковской аварии 27-летней Оксаны Евтеевой (Берченко), которая еще недавно была в состоянии искусственной комы, улучшается, девушка пришла в себя.

    Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

    Кроме того, девушка уже начала самостоятельно есть и даже разговаривать.

    Alina Zybtseva, facebook
    Жертвы аварии в Харькове. Александр Евтеев, на фото слева, погиб

    "А вот состояние ее сестры – 20-летней Дианы Берченко – не изменилось. Девушка до сих пор в коме и врачи не берутся давать никаких прогнозов. Еще одна пострадавшая – 36-летняя Оксана Нестеренко находится в общей палате и продолжает лечение", — сообщает горсовет.

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