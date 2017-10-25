Второй водитель смертельного ДТП в Харькове сделал резонансное заявление

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летний Геннадий Дронов, который находится в больнице под капельницами, рассказал, что автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно.

Текс заявления Дронова выложил на своей странице в Facebook его адвокат Сергей Перепелица.

"Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды", — рассказал Дронов.

Сергей Перепелица, facebook Пост Сергея Перепелицы

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.