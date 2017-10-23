Адвокат водителя Volkswagen рассказал о состоянии подзащитного

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летний Геннадий Дронов, находится в больнице под капельницами.

"Ему было плохо еще в день аварии. Но мы вначале поехали к следователю, после этого обратились в больницу. Поскольку это была ночь, не работал МРТ и другая аппаратура, мы на следующий день прошли обследование, которое нам рекомендовали, собрали все документы и уже конкретно обратились в больницу с заключениями. Врачи сказали, что нужна госпитализация", — рассказал 057 адвокат Сергей Перепелица.

По словам адвоката, его подзащитный сильно ударился головой. Возле палаты Геннадия сейчас дежурят правоохранители.

"Для чего это делается, мы не знаем", — отметил Перепелица.

Также Перепелица отметил, что в следственном эксперименте, который проводили правоохранители в субботу, его подзащитный не участвовал, поскольку уже находился в больнице. В связи с этим, адвокат намерен подавать ходатайство, чтобы провести следственный эксперимент повторно, но уже в присутствии всех участников ДТП.

"Мы можем от себя подать ходатайство, что мы хотим принять участие в следственном эксперименте. Но пока у нас процессуального статуса подозреваемого, потерпевшего нет", — отмечает защитник Дронова.

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