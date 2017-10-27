Наотрез: семьи погибших в ДТП в Харькове отказались от помощи Зайцевых

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Родственники погибших и пострадавших в ДТП на Сумской в Харькове наотрез отказываются принимать деньги от семьи виновницы аварии Елены Зайцевой. Об этом сообщает "Сегодня".

"Ее мать приезжала к нам. Я не захотела с ней встречаться. Нам не нужно от них ничего, ведь никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек", — говорит мать и бабушка погибших Аллы и Анастасии Сокол.

Женщина до сих пор находится в шоке, ведь вместо того, чтобы отпраздновать 20-летие внучки, в доме устроили поминки по случаю девяти дней с момента ее гибели. "Мы пока не думали по поводу исков, моральной компенсации. Для меня сейчас главное — провести все необходимые ритуалы", — делится женщина.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".