Молодой вдове, жертве ДТП в Харькове, не сказали о смерти сестры

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Пострадавшей в ДТП в Харькове Оксане Берченко пока не говорят о смерти ее сестры Дианы, которая умерла утром в четверг.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Сидоренко отметил, медики сделали все для спасения Дианы, однако тяжелейшая черепно-мозговая травма и многочисленные переломы привели к ее смерти. О случившемся уже сообщили родителям девушки, но пока не говорят ее сестре, которая только недавно пришла в себя и потеряла мужа. Харьковская мэрия также взяла на себя все расходы на похороны девушки, сообщает kh.vgorode.ua.

Фото из открытых источников Жертвы ДТП в Харькове. Выжила только Оксана Берченко, на фото в центре

Также Юрий Сидоренко рассказал о состоянии одного из пострадавших. "Городской совет продолжает финансировать лечение всех пострадавших. Есть серьезные улучшения у парня, которого недавно прооперировали в институте Ситенко — он завтра, скорее всего, уже будет дома", — сообщил он.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте также: Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут

В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".