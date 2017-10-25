наверх
25.10.201714:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП в Харькове. Адвокат Зайцевой сделала новое заявление

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (88)

    (обновлено: )119811
    Адвокат арестованной по делу о ДТП в Харькове Елены Зайцевой заявила, что защита не будет обжаловать ее арест. Девушка проведет в СИЗО по меньшей мере два месяца.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Защита Елены (Алены) Зайцевой, арестованной по делу о ДТП в Харькове с пятью жертвами, не будет обжаловать меру пресечения, определенную судом первой инстанции.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Суд над Зайцевой в Харькове: наркотики, слезы, непризнание вины

    Девушка останется в СИЗО как минимум на два месяца без права внесения залога, сообщила ТСН адвокат подозреваемой, объяснив намерением не привлекать излишнее внимание к подзащитной.

    Читайте также: Авария в Харькове. Семья Зайцевых сделала первое заявление

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Читайте также: Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут

    В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

    Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

    Накануне в пресс-службе Пенитенциарной службы сообщили, что Зайцева находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в ее камере содержится 10 женщин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором содержится Елена Зайцева. Архивное фото
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые