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    Полиция охраняет больницы, где находятся пострадавшие в ДТП в Харькове

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (84)

    (обновлено: )110
    Сообщается, что пострадавших в смертельном ДТП в Харькове решили охранять из-за большого резонанса данной трагедии.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Полицейские выставили охрану в больницах, где находятся пострадавшие в результате ДТП в Харькове, когда Lexus наехал на людей на пешеходном переходе, сообщила Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
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    "Между тем из-за большого резонанса дела в больницах, где находятся пострадавшие в ДТП, полиция выставила охрану. Появилась она и возле палаты водителя Volkswagen Геннадия Дронова, он в этом деле пока в статусе свидетеля", — говорится в сюжете ТСН.

    Также ТСН сообщила, что водителя внедорожника Елену Зайцеву поместили в камеру с телевизором и всеми удобствами. "В пенитенциарной службе рассказали — в камере вместе с подозреваемой — еще девять женщин. Все ранее не судимы", — говорится в сообщении.

    В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

     

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