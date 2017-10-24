Присел покурить. В Харькове известный поэт случайно выпал из окна

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Харькове выпал из окна известный украинский поэт Артем Полежака.

Он находится в больнице скорой и неотложной помощи.

О трагедии сообщил на своей странице в Facebook его брат Дмитрий.

"Похоже что в ночь на понедельник, после поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул как следует — присел перекурить на подоконник и или поскользнулся или задремал — выпал из окна. ТРЕЗВЫЙ. Скорую кто-то вызвал лишь через несколько часов, когда посветлело. Помазали голову йодом и бросили как бомжа на целый день, даже не обработав все раны. Мы нашли его в больнице вечером. Состояние якобы стабильное. Пришел в себя. Все обследование, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец о палец…", — рассказал подробности Дмитрий.

Дмитрий Полежака, facebook Пост Дмитрия Полежаки

Ранее сообщалось, что 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском. Потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже.