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    Происшествия

    Присел покурить. В Харькове известный поэт случайно выпал из окна

    (обновлено: )247
    Брат пострадавшего поэта рассказал, что мужчину заметили лишь когда рассвело, а медики при госпитализации не оказали ему должной помощи.
    Артем Полежака
    Леся Горова, facebook

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Харькове выпал из окна известный украинский поэт Артем Полежака.

    Он находится в больнице скорой и неотложной помощи.

    О трагедии сообщил на своей странице в Facebook его брат Дмитрий.

    "Похоже что в ночь на понедельник, после поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул как следует — присел перекурить на подоконник и или поскользнулся или задремал — выпал из окна. ТРЕЗВЫЙ. Скорую кто-то вызвал лишь через несколько часов, когда посветлело. Помазали голову йодом и бросили как бомжа на целый день, даже не обработав все раны. Мы нашли его в больнице вечером. Состояние якобы стабильное. Пришел в себя. Все обследование, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец о палец…", — рассказал подробности Дмитрий.

    Дмитрий Полежака, facebook
    Пост Дмитрия Полежаки

    Ранее сообщалось, что 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа на проспекте Александровском. Потерпевшая находилась в гостях у своей соседки. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже.

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