Кернес подвел итоги недели после резонансного ДТП в Харькове

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил в среду, что семьям погибших в резонансном ДТП выплатили материальную помощь. Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги недели со дня аварии.

"Сегодня ровно неделя с момента трагической аварии в начале Сумской. За это время мы помогли проводить погибших в последний путь, а их семьям выплатили материальную помощь. Продолжаем лечение пострадавших. Мужчине, у которого был сложнейший перелом голени, сделана операция и к концу недели есть надежда, что он окажется дома. Остальные пострадавшие не ощущают недостатка ни во внимании врачей, ни в медикаментах", — сказано в сообщении.

Кернес добавил, что в настоящее время внимательно изучается вопрос об усилении безопасности пешеходов на тротуарах и остановках общественного транспорта.

"Например, на сайте горсовета появилась петиция, в которой предлагается у всех пешеходных переходов установить лежачих полицейских. Но это напрямую противоречит украинскому законодательству, которое запрещает их установку на магистральных дорогах. Также, например, спрашивают об ограждениях остановок и приводят в пример остановку на Полтавском шляхе, на которой в 2008 году погибло шестеро человек. Отвечу, что это остановка островного типа, и если бы вокруг нее в 2008 году был заборчик — жертв было бы еще больше", — сообщил мэр, подчеркнув, что к вопросу "надо подходить очень внимательно".

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В заключение Кернес отметил, что следствие должно установить, сколько водителей виноваты в произошедшем.

"Единственное, что я могу в этом вопросе — это вместе с вами, с харьковчанами, осуществлять за этим делом гражданский контроль. И чем жестче и пристальнее он будет — тем больше вероятность того, что виновная или виновные будут наказаны", — написал он.

Геннадий Кернес/Facebook, 25 октября 2017

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену (Алену) Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

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