В Харькове мать оставила ребенка одного в лесу

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в лесопосадке на Алексеевке велосипедист нашел брошенного ребенка, сообщила на своей странице в Facebook сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова.

Парень попросил прохожую присмотреть за ребенком и объездил лес в поисках матери девочки. Затем вызвал полицию и привел правоохранителей к оставленной матерью полуторагодовалой малышке.

"По итогу через 40 минут явилась мамаша, которая так и не поняла, почему в лесу возле ее ребёнка, которого она оставила, находятся следственно-оперативная группа, полиция, бригада скорой помощи и велосипедист", — отметила Теремкова.

Мать объяснила, что собирала в лесу грибы. На нее будет составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, на минувшей неделе в Киеве похитили младенца.