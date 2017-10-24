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    Происшествия

    В Харькове мать оставила ребенка одного в лесу

    (обновлено: )216
    Парень попросил прохожую присмотреть за ребенком и объездил лес в поисках матери девочки. Затем вызвал полицию и привел правоохранителей к оставленной матерью полуторагодовалой малышке.
    В Харькове в лесопосадке на Алексеевке велосипедист нашел брошенного ребенка
    Ляна Теремкова/Facebook

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в лесопосадке на Алексеевке велосипедист нашел брошенного ребенка, сообщила на своей странице в Facebook сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова.

    Похитившая ребенка девушка дает показания
    facebook.com/KyivOperativ
    Похитившая ребенка в Киеве девушка объяснила свой поступок

    Парень попросил прохожую присмотреть за ребенком и объездил лес в поисках матери девочки. Затем вызвал полицию и привел правоохранителей к оставленной матерью полуторагодовалой малышке. 

    "По итогу через 40 минут явилась мамаша, которая так и не поняла, почему в лесу возле ее ребёнка, которого она оставила, находятся следственно-оперативная группа, полиция, бригада скорой помощи и велосипедист", — отметила Теремкова. 

    Мать объяснила, что собирала в лесу грибы. На нее будет составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

    Напомним, на минувшей неделе в Киеве похитили младенца.

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