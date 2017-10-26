Резонансное ДТП в Харькове. Число жертв возросло

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Число жертв в результате резонансного ДТП в Харькове возросло до шести человек, сообщил пресс-секретарь городского совета Харькова Юрий Сидоренко.

По словам представителя городских властей, в четверг, 26 октября в больнице скончалась одна из пострадавших в аварии сестер 20-летняя Диана Берченко.

"Жертв аварии уже 6. Сегодня в больнице умерла Диана", — написал Сидоренко в своем аккаунте в Facebook.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".