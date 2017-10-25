Mercedes грубо нарушил ПДД на месте смертельной аварии в Харькове

Харьковскому изданию удалось получить запись с камеры наблюдения, установленной на площади Конституции.

На ней видно, как Mercedes не останавливается на красный свет, проезжает пешеходный переход, пропускает движущийся с Бурсацкого спуска поток машин, после чего продолжает движение.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

Накануне в пресс-службе Пенитенциарной службы сообщили, что Зайцева находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в ее камере содержится 10 женщин.