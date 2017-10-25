ДТП в Харькове. Стало известно, чем занималась Зайцева перед аварией

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Накануне смертельной аварии в Харькове водитель Lexus — 20-летняя Алена Зайцева — отдыхала в элитном ресторане "Чили".

Об этом интернет-изданию NewsRoom стало известно из материалов дела, которые были переданы в редакцию. ​

Согласно документам, в Киевский районный суд Харькова обратился следователь с ходатайством о временном доступе к записям с камер видеонаблюдения ресторана "Чили". По информации правоохранителей, Зайцева в компании третьих лиц находилась в заведении в период с 17:45 до 20:09. По мнению следователя, видео прояснит, употребляла ли девушка спиртные напитки, села ли после этого за руль, а также поможет установить личности ее друзей.

newsroom.kh.ua Разрешение на просмотр видео с камер наблюдения в ресторане "Чили"

Судья Муратова ходатайство удовлетворила, обязав работников "Чили" предоставить записи с внешних и внутренних камер наблюдения. Срок действия ходатайства — один месяц, обжалованию документ не подлежит.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".

Накануне в пресс-службе Пенитенциарной службы сообщили, что Зайцева находится в камере, где содержатся женщины, которые ранее не осуждались и приговор в отношении которых не вступил в законную силу. В настоящее время в ее камере содержится 10 женщин.