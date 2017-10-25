ДТП в Харькове. Появились новые данные о состоянии пострадавших сестер

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Две сестры Диана и Оксана Берченко, пострадавшие в результате ДТП в Харькове, продолжают находится в больнице, сообщает Kharkiv Today.

Старшая сестра Оксана, муж которой Александр Евтеев погиб в аварии, пришла в себя, однако ей не говорят о смерти супруга.

Младшая сестра Диана находится без сознания в стабильно тяжелом состоянии. Ее молодой человек Юрий Фоменко сообщил, что обеим разрешают дополнительное питание.

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"Я сейчас в Днепре, каждый час буквально созваниваюсь с родителями. Ксюшу отключили от всех приборов, от всех трубок отвязали ее. Обеим уже разрешают дополнительное питание, компот, бульоны, овощной суп. Диану еще через трубочку кормят, а Ксюше уже даже кефир разрешают пить. По поводу эмоционального состояния ничего сказать не могу, с ней пока никто не общался", — рассказал он в комментарии изданию.

"Миллион врачей было, разные комиссии приезжают и из Киева, и из Харьковской администрации. Диане только время нужно, ничего не поможет, нужно ждать", — добавил Фоменко.

Как сообщил отец сестер Игорь Берченко, никто не будет сообщать Оксане о том, что ее муж погиб в ДТП. "Цветочек только из земли начал подыматься. Зачем ей говорить? Пусть окрепнет", — заключил он.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Елену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".