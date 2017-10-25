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    Общество

    В Харькове женщина с грудным ребенком жила в лесу

    (обновлено: )25904
    21-летняя девушка жила в палатке с шестимесячным ребенком в лесополосе возле завода пищевых кислот. К правоохранителям обратилась сама – попросила помощи, потому что ребенок заболел.
    В Харькове лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем
    gx.net.ua

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем, которые жили в самодельной хижине.

    Об этом сообщил начальник отдела ювенальной превенции ГУНП Харьковской области Константин Шеремет.

    "21-летняя девушка жила в палатке с шестимесячным ребенком в лесополосе возле завода пищевых кислот. К правоохранителям обратилась сама – попросила помощи, потому что ребенок заболел. Малыша передали в руки медикам", — отметил Шеремет.

    gx.net.ua
    В Харькове лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем

    По словам девушки, биологический отец ребенка – не единожды судимый гражданин, никакого участия в воспитании сына не принимал.

    gx.net.ua
    В Харькове лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем

    Мама с младенцем оказалась на грани выживания.

    gx.net.ua
    В Харькове лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем

    К решению социально-бытовых проблем привлечены соцслужбы и благотворительные организации.

    Как сообщалось ранее, в Харькове в лесопосадке на Алексеевке велосипедист нашел брошенного ребенка.

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