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    Во Вьетнаме родился ребенок-гигант, весом более 7 кг

    (обновлено: )222
    Роды маленького богатыря проводились с помощью кесарева сечения. Вскоре после того, как новость появилась в соцсетях, она привлекла всеобщее внимание. Новорожденного называют самым большим ребенком в мире.
    Во Вьетнаме родился ребенок-гигант, весом более 7 кг
    saostar.vn

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В субботу 14 октября Во Вьетнаме в провинции Винь Фук родился мальчик весом 7,1 кг. В стране — это первый случай рождения ребенка с таким большим весом, сообщает saostar.vn. 

    Папа Римский в отделении для новорожденных
    facebook.com/CatholicNewsAgency
    Папа Римский в отделении для новорожденных

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    Роды маленького богатыря проводились с помощью кесарева сечения. Вскоре после того, как новость появилась в соцсетях, она привлекла всеобщее внимание. Новорожденного называют самым большим ребенком в мире.

    Последние случаи рождения детей с большим весом во Вьетнаме фиксировались в 2006 году — 6,5 кг и 2008 — 7 кг.

    Ранее сообщалось, что в Магадане возбудили уголовное дело по факту смерти грудного ребенка из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врачами детской поликлиники города.

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