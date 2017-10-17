Во Вьетнаме родился ребенок-гигант, весом более 7 кг

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В субботу 14 октября Во Вьетнаме в провинции Винь Фук родился мальчик весом 7,1 кг. В стране — это первый случай рождения ребенка с таким большим весом, сообщает saostar.vn.

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Роды маленького богатыря проводились с помощью кесарева сечения. Вскоре после того, как новость появилась в соцсетях, она привлекла всеобщее внимание. Новорожденного называют самым большим ребенком в мире.

Последние случаи рождения детей с большим весом во Вьетнаме фиксировались в 2006 году — 6,5 кг и 2008 — 7 кг.

Ранее сообщалось, что в Магадане возбудили уголовное дело по факту смерти грудного ребенка из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врачами детской поликлиники города.