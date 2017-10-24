В США в джакузи утонул годовалый ребенок из РФ

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Годовалый малыш из России утонул в джакузи во время вечеринки во Флориде и позже скончался в больнице, сообщает издание Tampa Bay Times со ссылкой на шерифа округа Паско этого американского штата.

По информации издания, Андрей Логинов с родителями был на вечеринке в Тринити в честь дня рождения и пропал из поля зрения. Впоследствии утром родители нашли его в джакузи рядом с бассейном. Его доставили в больницу, где он скончался.

Сотрудники полиции назвали гибель ребенка несчастным случаем.