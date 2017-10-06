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    В Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит как 2-летний ребенок

    (обновлено: )23601
    Прожив до 27 лет девочка Do Thi Dung осталась ростом и развитием в 2-летнего ребенка. Она не может пройти более 10 шагов, быстро устает и не способна выполнять никакую домашнюю работу.
    В Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит, как 2-летний ребенок
    danviet.vn

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Во Вьетнаме в результате генетического заболевания 27-летняя девушка выглядит как 2-летний ребенок, сообщает вьетнамское издание danviet.vn.

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    Родившийся в марте 1990 года, Do Thi Dung стала вторым ребенком в семье из пяти братьев и сестер.

    Через несколько месяцев после рождения девочку повезли в туберкулезную больницу. По возвращению у ребенка резко поднялась температура, увеличились лимфатические узлы в районе подмышек. В последствие опухоль лимфатических узлов начала расширяться, состояние здоровья девочки ухудшилось. Она перестала расти. После многочисленных визитов к врачам, девочке поставили диагноз гидроцефалия мозга.

    Прожив до 27 лет девочка осталась ростом и развитием 2-летнего ребенка. Она не может пройти более 10 шагов, быстро устает и не способна выполнять никакую домашнюю работу. 

    Девочка говорит простые слова. "Папочка, проснись", — единственная фраза, которую она произнесла отцу по телефону, который попал в ДТП и позднее умер.

    danviet.vn
    В Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит, как 2-летний ребенок

    Ранее президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сообщил, что в Киеве четырехлетний мальчик заболел дифтерией

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