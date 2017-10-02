В Украине - вспышка опаснейшей болезни. Как защищаться будем?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Еще в начале года известный педиатр Евгений Комаровский предупреждал — в Украине возможна эпидемия кори. Корь тогда вовсю бушевала в Румынии, но пока не дошла до границ Украины. А вот сайт Министерства здравоохранения на тот момент никаких сигналов не подавал. До февраля хранила молчание и Всемирная организация здоровья, и только потом предупредила о вспышке заболеваемости корью в Европе в ближайшее время. По данным ВОЗ, страны, в которых корь распространена больше всего, это — Франция, Германия Италия, Румыния, Польша, Швейцария и Украина.

Больше всего заболевших было в Италии и Румынии. Например, в Италии за год заболеваемость корью увеличилась в три раза. Назвали в ВОЗ и причину — отказ многих родителей от вакцинации своих детей.

Стоит напомнить, что еще в 2013 году ВОЗ заявляла о тревожном уровне заболеваемости корью в Европе. Но все же тогда, к счастью, эпидемию удалось предотвратить. А вот последняя эпидемия кори в Европе случилась в Нидерландах не так давно — в 1999-2000 годах. Тогда в сообществе ультраконсервативных протестантов, отвергающих противоинфекционную вакцинацию, произошло 3250 случаев кори, 650 тяжелых, пять энцефалитов и три смерти.

Корь в Украине

Выдержав паузу в восемь месяцев после предупреждения ВОЗ, Министерство здравоохранения Украины решило принимать меры. Направленные на снижения количества заболевших.

По данным Минздрава, на начало сентября в Украине было зарегистрировано 1,6 тыс. случаев заболевания корью. Наибольшее количество заболевших в Ивано-Франковской области — 747 инфицированных, в том числе 591 ребенок, что составляет 79% от всего числа заболевших в области, в Одесской — 589 случаев (389 детей, 66%), в Тернопольской — 70 случаев (57 детей, 81%).

Отныне невакцинированные от кори дети временно не будут допускаться к занятиям в учебных учреждениях в этих трех областях.

Соответствующее решение принято Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки с целью предотвращения распространения вспышки инфекции.

Дети не будут допущены к занятиям на период вспышки заболевания до момента, пока они не получат все необходимые дозы вакцины по календарю.

Причиной вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации. По данным Минздрава, в прошлом году меньше половины украинских детей были привиты от кори по графику, а на конец августа 2017 года второй дозой вакцины КПК по календарю прививок были защищены 61% детей 6 лет.

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская предупреждает, что корь будет распространяться и на другие области Украины.

"Корь — это чрезвычайно заразное заболевание, поэтому нет никакого сомнения, что оно будет распространяться. У нас была серьезная вспышка в 2006 году, уже время прошло, уровень вакцинации низкий, в соседней Румынии бушует эпидемия, в Украине весной и летом было достаточно много случаев заболевания корью и у взрослых, поэтому, конечно, распространение может быть. Если в указанных областях Минздрав отмечает рост заболеваемости, то разобщение (привитых и непривитых детей — Ред.), — это нормальное мероприятие. Но, честно говоря, в нашей стране очень сложно проследить, вакцинирован или нет ребенок, потому что много справок, которые не соответствуют действительности", — сказала Голубовская в комментарии РИА Новости Украина.

Что следует знать о кори

Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста. В настоящее время в мире от кори погибают миллионы детей.

Болезнь передается капельным путем через выделения из носа, рта или горла зараженного человека.

Первичные симптомы, которые, как правило, возникают через 10-12 дней после заражения — жар, насморк, воспаленные глаз и маленькие белые пятнышки на внутренней стороне рта. Через несколько дней на лице и шее появляется сыпь, которая постепенно распространяется вниз.

Тяжелая форма кори наиболее распространена среди маленьких детей при недостаточном питании, особенно при недостатке витамина А, или же у людей, чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИД или другими заболеваниями. Наиболее серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекция, которая приводит к набуханию головного мозга), сильную диарею и сопутствующее обезвоживание, а также тяжелые респираторные инфекции, например пневмонию.

Как защититься от кори

Единственной профилактикой болезни является вакцинация.

При правильной вакцинации иммунитет вырабатывается у 95% вакцинированных детей в возрасте 1 года и у 98% вакцинированных в возрасте 15 месяцев на 21-28 день после прививки. Иммунитет держится более 25 лет, лишь у очень небольшого числа вакцинированных он может угасать.

Специалисты советуют не поддаваться предрассудкам о вреде вакцинации и сделать прививку. Естественно, что после нее могут возникнуть, например, уплотнение и отёк в месте инъекции, повышение температуры до 38 градусов в течение 2-3 дней, через 5 дней после прививки могут появиться незначительная сыпь, насморк, кашель, которые проходят самостоятельно. И уж совсем в редких случаях — аллергические реакции. Но такое развитие событий гораздо менее вероятно, чем развитие осложнений в случае заражения корью.

"До тех пор, пока количество привитых от кори детей нет превысит уровень 90%, каждая область, город, деревня будут находится под угрозой вспышек и эпидемии. Шансы забыть о кори появятся после того, как будет вакцинировано более 95% детей", — сказал в комментарии РИА Новости Украина доктор Евгений Комаровский.

Отвечая на вопрос, почему Минздрав был столь нерасторопен и не предупредил украинцев заранее, не дожидаясь роста числа заболевших, доктор Комаровский отметил, что в Минздраве огромные проблемы с коммуникацией, но об угрозе кори они информировали неоднократно.

"Другой вопрос в том, что МОЗ, без взаимоуважительного и терпеливого сотрудничества со СМИ, никого проинформировать не может, а СМИ, на мой взгляд, объявили МОЗу информационной бойкот. Жаренных "фактов" огромное количество, адекватной информации мало, количество журналистов, способных грамотно писать на медицинские темы очень невелико (мягко говоря)", — полагает Комаровский

Чтобы защитить своих детей от опасной болезни, доктор советует обратится к педиатру, проверить, получил ли ребенок необходимое количество доз вакцины.

"Получил — успокоиться. Не получил — получить и опять-таки успокоиться. Вакцины от кори в стране есть", — сказал Комаровский.

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Действительно, согласно данным, размещенным на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 1 сентября в регионах было в наличии почти 564 тысячи доз Приорикса — комбинированной вакцины от кори, эпидемического паротита и краснухи. В соответствии с национальным календарем прививок Приорикс вводят детям в возрасте 12 мес. с последующей вакцинацией в возрасте 6 лет. Кроме того, показана ревакцинация девочек в возрасте 13 лет, не привитых против кори, краснухи и эпидемического паротита, или получивших менее 2 доз данных вакцин.