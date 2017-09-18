Не ждали. В США и Европу вернулась корь

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РИА Новости Украина

По Европе и США активно распространяется корь, очень заразное заболевание, которое, казалось, люди смогли взять под свой контроль благодаря массовой вакцинации. Снижение числа лиц, делающих прививки, спровоцировало возвращение кори.

"Мало что в человеческой истории было столь эффективно, как вакцинации. Возможно, на сегодняшний день нет прививок, которые бы имели значимый побочный эффект, если не брать во внимание вакцинацию против туберкулеза, которая проводится после рождения. В целом, все они безопасны, эффективны и не имеют серьезных побочных эффектов", — рассказал Sputnik Mundo мексиканский иммунолог и педиатр Франсиско Эспиноса.

Именно вакцинация позволила многим регионам мира справиться с такими серьезными угрозами здоровью населения как дифтерия или столбняк. Корь, свинка и ветряная оспа, которые еще недавно считались обычными заболеваниями, сегодня встречаются все меньше благодаря массовой вакцинации. Даже самые уязвимые слои населения сегодня могут привиться от сезонного гриппа. Так почему же становится все меньше тех, кто хочет прививаться?

Эспиноса напомнил, что в середине 1990-х годов в научном журнале The Lancet вышла статья, автор которой связал вакцинацию против кори, краснухи и свинки с аутизмом. Тем не менее, позже аргументация была признана подложной, а сам автор стал персоной нон грата в научном сообществе.

"Эта статья привела к появлению огромного количества групп противников вакцинации, особенно в США. Они становятся все более многочисленными и распространены по всему миру, Латинская Америка не исключение", — подчеркнул педиатр.

Активисты этих групп настаивают на существовании связи между вакцинацией и развитием аутизма. Они считают, что человеческому организму следует бороться с инфекциями самостоятельно, с помощью естественной иммунной реакции.

"Из-за этого снижается охват прививками, заболеваемость растет”, – подчеркивает Эспиноса.

Среди не привитого населения Латинской Америки распространяется коклюш, который вызывает бактерия Bordetella Pertussis.

"Налицо лженаучные утверждения, заблуждения, ничем не аргументированные", — подчеркивает иммунолог.

По данным ВОЗ, общество считается защищенным от заболевания, если показатель охвата прививками составляет 95%. Некоторые европейские страны, такие как Румыния и Италия, так и не достигли этого уровня. В Италии существуют политические движения, представленные в парламенте, которые выступают против вакцинации.

У прививок действительно есть побочные эффекты, однако, они не серьезные: повышение температуры, а также боль либо воспаление в области укола. Иногда возникает аллергия на компоненты вакцины, обычно это случай на миллион, подчеркивает Эспиноса.

Некоторые реакции затрагивают нервную систему, например, при возникновении синдрома Гийена-Барре. Однако это тоже происходит "чрезвычайно" редко, один случай на миллион прививок, настаивает мексиканский педиатр.

"С медицинской точки зрения, есть вещи пострашнее", — подчеркивает Эспиноса.

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Существуют механизмы по обеспечению контроля за вакцинацией, целевую аудиторию разбивают на группы по 50 тысяч человек. За всем "внимательно следят". Эту работу осуществляют не только лаборатории, которые сообщают о побочных эффектах, но и "вышестоящие" органы. Контроль ведется постоянно.

Показателен случай с первой вакциной против ротавирусной инфекции, которая вызывает у детей сильный понос. Когда эта вакцина только появилась, медицинское сообщество встретило ее с распростёртыми объятиями в надежде на снижение числа госпитализаций. Однако когда выяснилось, что данная вакцина вызывает у пациентов кишечную непроходимость, ее тут же убрали с рынка.

"Регуляторы постоянно следят за возникновением у вакцин побочных эффектов, на ранних этапах это отследить сложнее. Люди могут быть уверены, что существующие вакцины абсолютно безопасны", — подчеркивает Эспиноса.

Другой объект критики противников вакцинации – лобби фармацевтической индустрии. С точки зрения мексиканского иммунолога, "хотя фармацевты действительно активно лоббируют свою продукцию, власти успешно держат оборону".

По сравнению с США, охват вакцинации в Латинской Америке шире. Во многих странах некоторые прививки являются обязательными, в отличие, например, от Испании, где это дело добровольное. Именно в Испании учащаются вспышки заболеваний, которые, как еще недавно считалось, успешно взяты под контроль.

"Из уст в уста передается неверная информация. Потом оказывается, что какой-то сосед заверил молодых родителей, что прививать ребенка – это неправильно. Вакцинация у нас не является обязательной, это добровольное дело. Именно поэтому это превращается в проблему", — рассуждает представительница группы по изучению проблем вакцинации из Испанского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний Рут Фигероа.

"Мы принимаем за должное, что полиомиелит уже не существует. Это произошло благодаря вакцинации, а не потому, что инфекции взяли да исчезли. Они всегда будут существовать, однако их можно избежать", — подчеркивает Фигероа.