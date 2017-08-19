Младенец умер от коклюша во Львовской области

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Двухмесячное младенец умер от коклюша на во Львовской области. По словам врачей, мальчика привезли на десятый день болезни, когда он уже задыхался от приступов кашля, передает ТСН.

Три дня малыш был в реанимации инфекционной больницы, однако спасти его не удалось. Вероятнее всего, ребенок заразился от родных брата и сестры – девочка шести лет и трехлетний мальчик тоже переболели коклюшем. У них также прививка от болезни не было.

Читайте также — Ольга Голубовская: Украина – на пороге эпидемии дифтерии

"Приступы кашля у ребенка были выражены, ребенок синел. Эти приступы – они чрезвычайно протекают тяжело, особенно в младенческом возрасте. Даже может наступать остановка дыхания и требует искусственной вентиляции", — рассказал заведующий отделение интенсивной терапии Виктор Токарев.

Врачи говорят, что распознать это инфекционное заболевание удается не сразу. Коклюш начинается как простуда, только без температуры. Лишь впоследствии начинается спазматический кашель вплоть до остановки дыхания.

В этом году, по сравнению с прошлым годом, заболевших коклюшем больше. Только во львовской инфекционной больнице насчитывается с десяток больных.

Читайте также: Государство, мать, бабушка. Как я пыталась привить ребенка

"Единственное надежное средство профилактики – это прививка. По статистике, которую мы ведем из числа заболевших, 90% не привиты. Это очень важно, я подчеркиваю это, при том что вакцина сейчас есть", — отметил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра МОЗ Олег Когут.

Ранее сообщалось, что Украина по детской вакцинации попала в Топ-8 худших стран мира.