В Украине в 73 раза выросла заболеваемость корью

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Заболеваемость корью в Украине по состоянию на 13 июня выросла более чем в 70 раз по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, следует из данных, обнародованных Министерством здравоохранения Украины в среду.

"В Украине зарегистрировано 735 случаев кори, из них 536 случаев — у детей и подростков. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали лишь 10 случаев кори во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве", — сказано в сообщении.

Случаи заболевания зарегистрированы в 15 областях страны.

"Больше всего случаев кори в Ивано-Франковской области (392) и Одесской (267). В Тернопольской области зарегистрировали 19 случаев, Днепропетровской — 11, Винницкой — 9, Черновицкой — 8, Львовской — 7, Закарпатской области и Киеве — по 4, Хмельницкой — 3, Кировоградской — 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях", — сообщает пресс-служба министерства.

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Увеличение случаев заболевания корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых, добавили в Минздраве.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. По оценкам, в 2011 году от кори умерло 158 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Украине самая массовая за последние годы вспышка ботулизма. Уже умерли три человека. Всему виной – вяленая рыба. Тем временем, в Минздраве признали: в Украине нет вакцины от ботулизма, но ее обещают закупить.