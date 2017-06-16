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    Аналитика и комментарии

    Ботулизм наступает, корь подступает, в соцсетях волнуются

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    Ботулизм, корь, эпидемия… В добавок к застопорившейся реформе отечественного здравоохранения украинцев настигли новые напасти. А вакцины, говорят, и вовсе нет! Что же пишут о смертоносных проблемах украинской медицины в соцсетях?
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Страшные хвори атакуют Украину. Только за последние три месяца в стране зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, девять — с летальным исходом. Но не это самое страшное: в Минздраве признают, что сыворотки от ботулизма нет — у России ее покупать перестали, а замены так и не нашли. Но тут нагрянула новая напасть — корь. В министерстве здравоохранения говорят, что в Украине заболеваемость корью выросла в 70 раз.

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    В соцсетях медицинская тема актуальна как никогда: "Если в прошлом году внезапно СМИ заговорили о столбняке, а сейчас о ботулизме — это действительно кому-то нужно. Видимо, в первую очередь тем, кто хочу устранить нынешнее руководство Минздрава. Кто сравнивал статистику по заболеваемости ботулизмом прошлого и этого года? Действительно выросла?" "Наблюдаю, как разгоняют тему ботулизма и вспоминаю предыдущие две истерики на тему инфекций. Первая — холера середины 2000-х. Вторая — Юлин свиной грипп. По "Тамифлю" вы помните. "Эпидемия" холеры сильно напоминает "эпидемию" ботулизма — подсунув в эфир несколько трупов, кто-то неплохо нагреется на закупках препаратов", — интересуют украинцев и такие вопросы.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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