Врач о вспышке ботулизма: вакцины из РФ нет, а европейская – дорогая

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В одесской больнице от ботулизма накануне скончался 52-летний мужчина. Он также, как и предыдущие пострадавшие, ел вяленую рыбу, которую приобрел в одном из супермаркетов города. К медикам обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, а через два дня в больнице умер.

С начала мая было зафиксировано три смертельных случая от ботулизма: в Сумах, в Полтавской области и в Киеве. В Запорожье на прошедших выходных ботулизм диагностировали у трех женщин. Их сразу доставили в реанимацию.

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Врачи говорят, что сыворотки от ботулизма в Украине до сих пор нет. Министерство здравоохранения обратилось к международным организациям с просьбой предоставить Украине лекарства для лечения ботулизма как гуманитарную помощь.

Тему вспышки ботулизма в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала главный врач клиники "Борис" Ангелина Мороз.

В вашу клинику в последнее время обращались с симптомами ботулизма?

– На сегодняшний момент нет. Ни одного пациента не было. Но я слышу, что в южных областях Украины очень много случаев, статистически. То есть, для нас четыре смерти – это много на всю Украину. И к сожалению, и вправду люди не слышат, наверное, медиков, которые говорят об этой проблеме, о том что нельзя покупать некоторые продукты и употреблять их в пищу, по крайней мере в некоторый период времени, когда комитет по эпидемическому контролю проверит все эти склады и пищевые продукты, которые могут вызвать данную инфекцию.

Какие основные источники поступления ботулизма в человеческий организм?

– Споры этой бактерии могут находиться в герметично закатанных банках. Это может быть любая консервация. Необязательно мясная. Просто чаще всего говорят о мясных или рыбных консервах. Но это могут быть и овощи, которые были неправильно обработаны. К тому же, это вся копченая группа. И это может быть не только копченая рыба.

Почему-то все считают, что только копченая рыба или вяленая рыба могут нести эту проблему. Это может быть и мясо плохо обработанное, это могут быть и колбасы запакованные. У меня, когда я проходила практику в инфекционной больнице, была пациентка, которая купила запакованную в пленке вареную колбасу и заболела ботулизмом.

Как ориентироваться, что брать, что не брать и какие периоды опасны?

– Врачи вообще имеют специфику всех напугать, чтобы никто ничего не ел, но это естественно неправда. Просто я передала те пути, которые могут быть при передаче этой инфекции.

Самое главное, смотреть, конечно, на сроки, которые написаны на продукте, то есть должен быть срок годности, который должен быть не стерт и написан новый, то есть более внимательно относиться именно к срокам годности.

Во-вторых, большие сети супермаркетов обычно имеют более жесткий контроль, чем малые сети. То есть, чем больше магазин, тем больше у него контроль. Так было всегда и я думаю, что в ближайшее время это не изменится.

Хотя именно в супермаркете покупали люди эти продукты.

– В таком случае надо проверить тех поставщиков, которые поставляют данную продукцию. То есть, если случились такие несчастья, значит очень низок уровень контроля. Вот и все. Контроль проходит продукция, которая поступает на прилавки супермаркета, четверной, поэтому на каком-то этапе, видимо, случилось.

С какими симптомами необходимо обращаться?

– Первичные симптомы могут быть как обычное отравление. Это может быть тошнота, рвота, боли в животе.

После этого человек ощущает очень сильную слабость, головную боль, у него появляется двоение в глазах. Причем эти симптомы, связанные с нарушением зрения, появляются довольно рано. Я считаю, что при любом из этих симптомов, я имею в виду: тошнота, рвота, боли в животе — необходимо обязательно обратиться за помощью.

Пусть это будет семейный врач, терапевт, врач-гастроэнтеролог, но специалист, который четко соберет анамнез и если узнают, что употребили в пищу определенные продукты и что все это связано именно с рыбой, консервами, или еще чем-то, он сможет или обратиться за консультацией к инфекционисту, или вообще направить сразу в стационар данного пациента.

Существуют ли антидоты, сыворотки? Говорят, что в Украине нет нужных лекарств.

– К моему большому сожалению, да. Данная сыворотка поставлялась из РФ. На сегодняшний момент практически везде её запасы были исчерпаны, поэтому родственники пациентов обычно довольно быстро достают её из других, так сказать, источников.

Но существуют сыворотки, поставляемые из Европы, и они есть на рынке Украины. Правда, они в несколько раз дороже, но они существуют. Есть европейские аналоги данного лекарства.

И они есть в аптечных сетях?

– Они есть, это однозначно. И то что говорят, что ничего не существует и найти невозможно — нет, возможно. И есть эти сыворотки, только европейского производства.

Насколько опасны люди, которые уже заболели ботулизмом, для окружающих?

– Никак совершенно.

Ранее начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.