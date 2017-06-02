Ботулизм в Киеве: угроза таится в копченостях - эксперт

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В Киеве зарегистрировали еще один случай заболевания ботулизмом. Мужчина купил зараженную рыбу в одном из гипермаркетов столицы. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Между тем, как говорят в Министерстве здравоохранения, на сегодня в Украине нет зарегистрированной сыворотки против ботулизма, яда гадюки и паука каракурта.

Каковы причины заболевания, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила врач-инфекционист Евгения Межулина.

"Ботулизм — это достаточно тяжелое токсико-инфекционное заболевание, которое характеризуется, в основном, поражением нервной системы, и основные продукты, через которые человек может заболеть ботулизмом, а именно, из-за поступления ботулотоксина — это самое опасное в этом случае, в основном, это вяленые, копченые мясные и рыбные продукты, которые могут быть загрязнены токсином. Это домашние консервы, которые недостаточно термически обработаны, потому что ботулотоксин достаточно стойкий к высоким температурам, а также грибы и консервированные изделия из грибов", — предостерегла Межулина.

По ее словам, первые симптомы заболевания напоминают отравление: тошнота, рвота, боли в животе.

"Но что типично характерно для ботулизма — это очень сильная сухость во рту, невозможно сделать глоток, двоение в глазах, человек не может сфокусироваться на каком-то тексте или предмете, и отсутствие температуры", — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве зарегистрирован еще один случай заболевания ботулизмом у мужчины, употреблявшего в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети "Ашан".