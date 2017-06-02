В Киеве выявлен новый случай заболевания ботулизмом

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В Киеве зарегистрирован еще один случай заболевания ботулизмом у мужчины, употреблявшего в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети "Ашан", сообщает "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

"Больной принимал в пищу рыбу вяленую 28.05.2017, 30.05.2017 почувствовал ухудшение состояния здоровья, 31.05.2017 обратился за медицинской помощью. Установлен предварительный диагноз ботулизм. Больной госпитализирован в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева", — говорится в сообщении.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.