наверх
02.06.201718:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве выявлен новый случай заболевания ботулизмом

    601
    По информации "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", больной ел вяленую рыбу и в результате почувствовал ухудшение состояния здоровья. Врачами был установлен предварительный диагноз ботулизм.
    В Киеве выявлен новый случай заболевания ботулизмом
    Госпотребслужба

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. В Киеве зарегистрирован еще один случай заболевания ботулизмом у мужчины, употреблявшего в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети "Ашан", сообщает "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

    Чистяков: прилавки украинских магазинов завалены смертоносной рыбой
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Прилавки магазинов завалены смертоносной рыбой - эксперт

    "Больной принимал в пищу рыбу вяленую 28.05.2017, 30.05.2017 почувствовал ухудшение состояния здоровья, 31.05.2017 обратился за медицинской помощью. Установлен предварительный диагноз ботулизм. Больной госпитализирован в реанимационное отделение Александровской клинической больницы Киева", — говорится в сообщении.

    Ранее Госпотребслужба сообщила, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Президент РФ Владимир Путин
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США