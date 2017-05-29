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    В Киеве за два дня отравились рыбой из супермаркетов три человека, один умер

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    По информации Госпродуктпотребслужбы Киева, за последние два дня произошли три случая отравления рыбой, которую купили в супермаркетах. Один из отравившихся умер в больнице 27 мая.
    Рыба, море- и рыбопродукты
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Киеве трое человек отравились рыбой, купленной в супермаркетах. Также у них выявлено заражение ботулизмом, сообщает Корреспондент. net со ссылкой на Госпродуктпотребслужбу (ГППС) столицы.

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    "За два дня произошли три случая отравления рыбой, которую купили в супермаркетах. Одна покупка была совершена в Мегамаркете, который находится на улице Горького, вторая — в Магеллане. Пострадавшие также заразились ботулизмом. Один из отравившихся умер в больнице 27 мая. Двое других — в удовлетворительном состоянии", — отметили в ГППС.

    В ходесовместной проверки специалистами ГППС и МОЗ было установлено, что рыба реализовывалась без сопровождающих документов. Всего с начала года ботулизмом заболели шесть человек. 

    "В 2016 — заболело 8, все живы", — подчеркнули в ГППС.

    Как добавили в службе, ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин.  Во время заражения характерно развитие паралича.

    Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в школе-интернате им. Лысенко.

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