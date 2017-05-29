В Киеве за два дня отравились рыбой из супермаркетов три человека, один умер

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Киеве трое человек отравились рыбой, купленной в супермаркетах. Также у них выявлено заражение ботулизмом, сообщает Корреспондент. net со ссылкой на Госпродуктпотребслужбу (ГППС) столицы.

"За два дня произошли три случая отравления рыбой, которую купили в супермаркетах. Одна покупка была совершена в Мегамаркете, который находится на улице Горького, вторая — в Магеллане. Пострадавшие также заразились ботулизмом. Один из отравившихся умер в больнице 27 мая. Двое других — в удовлетворительном состоянии", — отметили в ГППС.

В ходесовместной проверки специалистами ГППС и МОЗ было установлено, что рыба реализовывалась без сопровождающих документов. Всего с начала года ботулизмом заболели шесть человек.

"В 2016 — заболело 8, все живы", — подчеркнули в ГППС.

Как добавили в службе, ботулизм — это острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин. Во время заражения характерно развитие паралича.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в школе-интернате им. Лысенко.