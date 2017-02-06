В Киеве произошло массовое отравление детей в школе-интернате

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в школе-интернате им. Лысенко, передает "112 Украина".

По предварительной информации, об ухудшении состояния дети начали сообщать 4 февраля, после чего началась госпитализация.

По данным медиков, предположительно, у детей кишечная инфекция.

"Вчера госпитализирован один ребенок. Относительно возможных механизмов передачи ситуация выясняется. После результатов исследований дети и персонал будут допущены к обучению", — сообщил начальник ГУ Госпотребслужбы Олег Рубан.

В ноябре минувшего года прямо с поезда на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" госпитализировали 14 детей с предварительным диагнозом пищевое отравление.