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    Киев

    В Киеве произошло массовое отравление детей в школе-интернате

    (обновлено: )27
    В субботу дети начали сообщать об ухудшении состояния, после чего началась госпитализация. По данным медиков, предположительно, у детей кишечная инфекция.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в школе-интернате им. Лысенко, передает "112 Украина".

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
    Отравление детей: пострадавшим нужно подавать в суд на государство – адвокат

    По предварительной информации, об ухудшении состояния дети начали сообщать 4 февраля, после чего началась госпитализация.

    По данным медиков, предположительно, у детей кишечная инфекция.

     "Вчера госпитализирован один ребенок. Относительно возможных механизмов передачи ситуация выясняется. После результатов исследований дети и персонал будут допущены к обучению", — сообщил начальник ГУ Госпотребслужбы Олег Рубан.

    В ноябре минувшего года прямо с поезда на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" госпитализировали 14 детей с предварительным диагнозом пищевое отравление.

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