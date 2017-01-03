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Четыре ребенка погибли в результате отравления ядовитым газом в Техасе

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По данным СМИ, неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями. В результате пошла химическая реакция пестицида с водой, и выделился высокотоксичный газ фосфин.
Снкорая помощь в США. Архивное фото
Four Counties News

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. В результате отравления ядовитым газом в американском штате Техас погибли четыре ребенка, еще шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC.

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По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник в жилом доме города Амарилло. Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями. В результате пошла химическая реакция пестицида с водой, и выделился высокотоксичный газ фосфин, длительное вдыхание которого приводит к летальному исходу.

Как сообщает телеканал, один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в больнице. Все они были жителями дома.

Как сообщалось, в начале ноября 2016 года в Харьковской области две девочки умерли от отравления угарным газом. 

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