наверх
01.06.201702:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Рубан: ботулизм для украинцев особо опасен - в стране нет сыворотки

    (обновлено: )22
    Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине дефицит сыворотки от ботулизма, потому что ранее она импортировалась из РФ.
    Олег Рубан
    uacrisis.org

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Херсоне зафиксирован случай заболевания ботулизмом. Она, как и предыдущие пострадавшие, отравилась вяленой рыбой. Сейчас больная в реанимации. Накануне управление Госпродпотребслужбы в Херсоне сняло с реализации всю вяленую рыбу.

    Шаурма
    Фото из открытых источников
    Днепр: смертельно опасная еда

    Происшествие прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

    "Ботулизм сегодня, к сожалению, из-за отсутствия сыворотки — это смертельная неизлечимая болезнь. Она лечится только симптоматично. И состояние больных сегодня очень тяжелое. Дефицит этой сыворотки в Украине связан с тем, что она производилась в РФ. И больные являются заложниками ситуации", — Рубан.

    Отметим, что в Киеве за несколько последних дней уже выявлено три случая ботулизма. Все пострадавшие ели вяленую рыбу, купленную в супермаркетах. Один человек скончался в больнице.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Донбассе: очередной "режим тишины"
    Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета