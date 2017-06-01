Рубан: ботулизм для украинцев особо опасен - в стране нет сыворотки

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Херсоне зафиксирован случай заболевания ботулизмом. Она, как и предыдущие пострадавшие, отравилась вяленой рыбой. Сейчас больная в реанимации. Накануне управление Госпродпотребслужбы в Херсоне сняло с реализации всю вяленую рыбу.

Происшествие прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Ботулизм сегодня, к сожалению, из-за отсутствия сыворотки — это смертельная неизлечимая болезнь. Она лечится только симптоматично. И состояние больных сегодня очень тяжелое. Дефицит этой сыворотки в Украине связан с тем, что она производилась в РФ. И больные являются заложниками ситуации", — Рубан.

Отметим, что в Киеве за несколько последних дней уже выявлено три случая ботулизма. Все пострадавшие ели вяленую рыбу, купленную в супермаркетах. Один человек скончался в больнице.