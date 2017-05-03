Днепр: смертельно опасная еда

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РИА Новости Украина

Портал Vgorode собрал ТОП-5 самых жутких последствий уличной еды и походов в кафе Днепра.

Коварная шаурма

Это отравление стало самым массовым за 2016 год. В июне от шаурмы на жилмассиве "Тополь" не поздоровилось сразу 15 людям. У всех пострадавших обнаружили сальмонеллез. Потерпевших отправили на дневной стационар в инфекционную больницу №21.

В санитарной службе тогда объяснили, что причиной отравления, вероятнее всего, стало нарушение санитарно-гигиенического режима, а также нарушение технологии приготовления в киоске.

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Тогда злополучным МАФом на улице Паникахи занялись ОГА и прокуратура. Шевченковский исполком заверил, что злосчастный киоск перестал работать с 9 июня 2016 года, однако горожане видели, как "шаурмисты" продолжали торговать несмотря ни на что.

Горе-десерт

Следующий вопиющий случай произошел через 2 месяца после массового отравления шаурмой. В ресторане "Лофт" 15-летняя днепрянка отравилась "Тирамису". Девушку привезли в больницу на "скорой" с температурой под сорок – через 12 часов после того, как он съела горе-десерт. По словам сестры потерпевшей, в медучреждении выяснилось, что это уже третья жертва "Тирамису".

Девушка сказала, что представители заведения признали свою вину, принесли семье извинения и пообещали компенсацию.

Попил водички и онемел

В 2012 году в одном из ресторанов в центре Днепра посетителю принесли жидкость для прочистки труб вместо минеральной воды. Парень чуть не лишился языка. Об этом сообщало ТСН.

Как рассказал пострадавший 27-летний Дмитрий Леонов, они с двумя друзьями зашли в ресторан и заказали по чашке кофе и бутылке слабогазированной минеральной воды. Им принесли заказ – кофе и воду в стеклянных бутылках по 0,33 литра.

Дмитрий глотнул воду и почувствовал страшную боль. Было ощущение, как будто на язык положили раскаленное железо. Он сразу же выплюнул жгучую жидкость. Посетители сами вызвали скорую и правоохранителей.

Дмитрия госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. Его язык покрылся язвами. Если бы он проглотил жидкость – мог сжечь себе пищевод и желудок.

Сейчас эксперты проводят экспертизу жидкости из бутылки, чтобы установить, что именно в ней было. По словам врачей, ожоги Дмитрия похожи на химические. Жидкость из бутылки прозрачная, но с голубым оттенком. В ресторане обещали провести внутреннее расследования, но видимо, передумали. Сам пострадавший подал иск в суд.

Пирожок с подвохом

Этот случай произошел еще в 1999 году. Как писали тогда городские газеты, папа с семилетнем сыном прикупили пирожков с грибами в районе Нагорки. Видимо, грибы были необработанными, так как вскоре обоих госпитализировали и выявили у пострадавших ботулизм. Ребенка удалось спасти, а папу нет.

Опасный супчик

Еще два случая, связанных с отравлением грибами, произошли прошлым летом. В одном из итальянских ресторанов Днепра женщина отравилась грибным крем-супом. Пострадавшая отделалась рвотой. По словам жертвы, она обратилась к администрации ресторана с жалобой на следующий день, однако те отрицали, что суп мог вызвать отравление, и доказать ничего нельзя.

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Медики настойчиво рекомендуют быть осторожными с грибными блюдами. Ведь проблема не только в том, съедобные грибы или нет, но и в том, как они обработаны. Нередко именно в этом продукте есть палочки ботулизма.

Буквально через месяц после этого инцидента в Днепровской области четырнадцать человек тяжело отравились грибами.

Как рассказал областной токсиколог Николай Шинкаренко, из-за употребления дикорастущих грибов на больничных койках оказались одиннадцать взрослых и трое детей. Большинство отравившихся даже не знали, какие грибы ели. Также СМИ писали о смертельном случае, когда женщина до последнего не обращалась к врачам.

Откровения официантки

Одна из официанток сети итальянских ресторанов в Днепре рассказала нашему корреспонденту о том, какие нормы чаще всего не соблюдают на кухне.

"Никогда не берите суши и роллы с лососем. Его не обрабатывают термически, а вассаби, который должен убивать бактерий, на самом деле бесполезная подделка. Поэтому есть шанс серьезно отравиться. Лучше берите роллы с угрем. Эту рыбу сырой не подают", – советует Ольга (имя изменено по просьбе девушки).

Также официантка не советует заказывать в кафе салаты и любые блюда, не поддающиеся термической обработке.

"Еду накладывают руками, а руки моют нечасто. Это не миф. Поэтому когда некоторые посетители жалуются, что официант взялся за край их тарелки пальцами, это смешно. Только что вашу еду накладывал без вилок и ложек человек, который не мыл руки после туалета. От того, что кто-то взялся за край тарелки, уже ничего не изменится. Конечно, за это периодически гоняют, но всех больше интересует, чтобы у повара было чистое рабочее место, чем то, какими руками он накладывал еду в тарелку", – рассказывает Ольга.

Для себя девушка решила, что после увиденного на кухне будет есть только дома.

"Также будьте внимательны с блюдами, которые поливают соусами и всевозможными запеканками, пирогами и лазаньями. Если еда обильно полита соусом или завалена горой сыра, это плохо. Там есть какой-то недочет, который повар пытался скрыть. Также будьте осторожны с "комплиментами" от шеф-повара. Для них не всегда используют свежие продукты. То же самое касается крем-супов, для которых ингредиенты взбивают в блендере", – говорит официантка.